Enseignement : la réserve d’enseignants disponibles est vide

Loin de sa classe, cette institutrice a culpabilisé.

"En tant qu’enseignante, on a toujours peur de tomber malade et dès qu’on est un peu fébrile, on se dit qu’on va quand même aller à l’école. Nous avons vraiment ce sentiment d’en quelque sorte abandonner les élèves. Et le fait de savoir qu’on ne sera pas remplacé car on ne trouve plus d’enseignants sur le marché du travail, met une pression supplémentaire sur nos épaules. On sait aussi que la charge de notre absence est aussi reportée sur les collègues et les équipes éducatives", témoigne Emilie Lorand.