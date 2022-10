Enseignement : la formation en alternance va-t-elle s’éloigner de l’école ?

"J’ai très vite senti que l’école classique, ça ne serait pas pour moi. Mais j’étais bon en cuisine et on a très vite décidé ensemble avec mon papa que je le ferai en CEFA. On apprend beaucoup plus que quelqu’un qui est à l’école tous les jours. Ce sont aussi d’autres manières de travailler. Chaque année, j’ai changé de patron, pour prendre justement des informations chez chaque patron différent. Et je sens qu’au fur et à mesure, on me fait confiance et on me donne des tâches à responsabilités comme faire du chaud. Ils me font évoluer"