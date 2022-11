Enseignement : la Fédération Wallonie-Bruxelles lance son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire

Un Observatoire du climat scolaire verra en outre le jour. Ses missions porteront sur la recherche et l’évaluation de la politique structurelle en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement scolaires ; sur la mise à disposition d’outils et suivi des programmes-cadres ainsi que sur la mise en réseau des acteurs.

Le parcours d’adoption du texte suivra son cours après la réception de l’avis du Conseil d’Etat, l’objectif étant de le soumettre au vote du parlement en janvier 2023. Une communication sera ensuite effectuée vers les écoles afin de leur détailler le dispositif et la voie à suivre pour, le cas échéant, préparer leur projet.