Enseignement : l'accompagnement personnalisé en primaire sera lancé à la prochaine rentrée

Il privilégie l'organisation de quatre périodes d'accompagnement renforcé dans les deux premières années du primaire, durant lesquelles culmine le taux de redoublement ; de deux périodes pour les troisième et quatrième années primaires ; et d'une période en cinquième et sixième années primaires.

Des moyens d'encadrement supplémentaires - périodes AP - ont été prévus dans le cadre du Pacte pour un enseignement d'excellence pour faire bénéficier durant plusieurs périodes par semaine d'un co-enseignant/intervenant.

Nouveaux moyens budgétaires

A cela seront assortis des moyens budgétaires nouveaux à hauteur de 38,8 millions d'euros, destinés à couvrir les dispositifs de la première à la troisième secondaire. Un tiers des moyens sont réservés aux trois premières années du secondaire.

Le dispositif sera mis en place progressivement. La prochaine année scolaire sera considérée comme une année de transition destinée à permettre aux écoles d'anticiper les conséquences des nouvelles dispositions en termes d'organisation.

Le décret prévoit plusieurs balises d'utilisation des moyens de l'accompagnement personnalisé afin de lui permettre de se traduire par une augmentation des pratiques de différenciation au plus près des besoins de chaque élève.