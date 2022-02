Enseignement fondamental flamand: plus de pénurie de places en 2027, sauf à Bruxelles

Il ne devrait plus y avoir de pénurie de places dans les classes de maternel et primaire en Communauté flamande pour l'année 2027-2028, sauf en Région bruxelloise et en périphérie où des investissements se poursuivent, selon la troisième édition du baromètre sur base duquel est réparti l'effort financier.

Un montant de 180 millions d'euros a été annoncé lundi par le ministre de l'Enseignement néerlandophone, Ben Weyts, pour 2.000 nouvelles places dans l'enseignement fondamental, 11.000 dans le secondaire et 1.800 dans l'enseignement spécial. Sans cela, l'évolution de la démographie entraînerait un manque de quelque 40.000 places dans le secondaire, selon le ministre.

Les 180 millions d'euros viseront en particulier les zones où la pénurie se fait le plus sentir, c'est-à-dire la Région bruxelloise, la périphérie flamande de Bruxelles (Vilvorde, Hal, Dilbeek et Beersel) pour ce qui est du fondamental. Pour le secondaire, ce seront surtout les grandes villes (Anvers, Bruxelles et Gand) et certaines villes comme Courtrai et Malines, en plus de la périphérie flamande de Bruxelles.