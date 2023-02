Enseignement en Flandre : un premier manuel scolaire flamand pour le cours de religion islamique

Cette approche se présente donc comme plus éducative et moderne. Mais comment l’éditeur a-t-il procédé pour aboutir à un contenu qui fait l’unanimité ?

Pour développer ce nouveau manuel scolaire, Van In a d’abord concerté plusieurs spécialistes du monde musulman. Un comité de pilotage a ensuite été mis en place pour veiller à l’élaboration du matériel pédagogique et pour contrôler son contenu. La rédaction de l’ouvrage a quant à elle été co-signée par quatre profs de religion islamique ayant tous grandi en Flandre, et connaissant donc parfaitement la langue et la culture flamande. La mission de ces quatre enseignants était d’interpréter l’Islam en néerlandais, et de l’appliquer à la société moderne.