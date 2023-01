Enseignement en Flandre : les parents d’élèves ayant un mauvais niveau de néerlandais bientôt sanctionnés ?

Le niveau de néerlandais des enfants de 5 ans ne s’améliore pas en Flandre. Nombre d’entre eux ont en effet des compétences jugées insuffisantes pour entrer en 1ère primaire. Pour remédier à la situation, le ministre flamand de l’Enseignement a proposé une mesure qui suscite pas mal de critiques : sanctionner financièrement leurs parents.

Depuis 2021, un test de langue, appelé 'test Koala', est imposé aux enfants de 3e maternelle en Flandre. Il consiste à évaluer leur niveau de néerlandais.

Les résultats de la deuxième édition de ce test ont été dévoilés hier, et ils révèlent qu’un enfant sur sept n’a pas un niveau linguistique suffisant pour passer en primaire. 10% des élèves de 5 ans auraient ainsi besoin d’un soutien supplémentaire. 4% nécessitent pour leur part un accompagnement intensif pour se mettre à niveau.

Les résultats démontrent aussi qu’il existe de grandes différences selon les écoles, et que la situation est encore plus problématique à Anvers, Gand et Bruxelles, où environ un élève sur quatre n’a pas les compétences linguistiques requises.

Face à un tel constat, Ben Weyts, ministre flamand N-VA de l’Enseignement, a partagé ses idées pour améliorer cette situation. Et l’une des propositions a entraîné une levée de boucliers au nord du pays.