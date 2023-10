Enseignement du numérique : cette école a voulu éviter "l’achat ou l’utilisation d’outils de façon frénétique"

Vincent Backeljau, instituteur en cinquième et sixième primaires à l’Institut de l’Annonciation dans la commune bruxelloise de Schaerbeek, était ce lundi matin l’invité de La Première. Cet enseignant est aussi référent numérique au sein de son école et créateur du site master-robot.be.

"Dans notre école, nous n’avons pas de salle informatique, sans doute pour éviter justement de faire des cours avec le terme assez ancien, des cours d’informatique, mais parce qu’on souhaite plutôt l’intégrer dans les utilisations en classe, explique-t-il. Au niveau du matériel, on n’est pas du tout dans l’excès. On a deux ordinateurs portables par classe, mais cela commence à partir de la troisième primaire justement. Nous avons quelques tablettes, mais c’est de l’ordre aussi de quatre ou cinq par classe. Et dans les classes plus jeunes, on n’a pas spécifiquement de matériel, mais on l’emprunte aux autres classes quand c’est nécessaire et à petite dose et de façon réfléchie."

