Enseignement du néerlandais : l’UCLouvain lance un certificat pour aider les profs à donner cours efficacement

En fait, le problème est qu’enseigner ne s’improvise pas, qu’on soit parfaitement bilingue ou pas. C’est pour cette raison que l’UCLouvain lance cette année un certificat en didactique du néerlandais, en collaboration avec la Haute Ecole Léonard de Vinci, la Haute Ecole Louvain en Hainaut et le Forem. La formation s’adresse aux professeurs qui enseignent déjà alors que ce n’était pas leur métier ; et à toute personne qui veut se lancer sans trop savoir comment s’y prendre pour donner cours.

Suivre cette formation leur permettra d’approfondir encore leur maîtrise de la langue et d’obtenir les outils pour enseigner efficacement, sans devoir recommencer un cursus universitaire complet de plusieurs années.

"C’est difficile pour eux, poursuit Pauline Degrave, responsable de ce nouveau programme. Il y a beaucoup de défis dans une classe de néerlandais. Les professeurs doivent être équipés pour y faire face, sinon ils risquent d’être perdus. Ils se demandent souvent comment ils doivent enseigner cette langue, comment ils peuvent rendre cet apprentissage efficace. Au mieux, ils se débrouillent et ils arrivent péniblement à trouver des trucs et astuces. Mais souvent, ils finissent par se décourager et ils abandonnent. Ce qui fait qu’on perd encore plus de profs de néerlandais. C’est pour ça qu’on voulait les aider."