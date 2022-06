Enseignement : des trucs et astuces pour que les enfants se préparent au CEB

C’est l’un des grands sujets du moment : le CEB. Pour beaucoup d’enfants de 6ème primaire, c’est sans doute une source de stress. Le 16 juin, les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’études de base (CEB) vont débuter. Nombres et opérations, grandeurs, solides et figures, éveil, savoir lire, savoir écrire, … autant de matières pour lesquelles l’enfant devra faire preuve de mémoire, de réflexion, d’analyse, de discernement et d’anticipation avant de trouver les réponses.

La renommée de l’épreuve officielle et la visibilité dont elle bénéficie augmentent aussi la pression sur les épaules des élèves. Beaucoup y pensent, certains abordent l’épreuve avec philosophie.

Parce qu’ils incarnent leurs références, leur gouvernail et leur balise, les professeurs ont un rôle majeur à jouer. Trucs et astuces antistress sont les bienvenus pour aborder sereinement la dernière ligne droite de l’année scolaire avant les vacances bien méritées et l’entrée en secondaire.

L’épreuve semble fastidieuse. Monsieur Thierry enseigne en 6ème primaire à l’Ecole de l’Ange Gardien au Roeulx. Cet enseignant aussi souriant que rigoureux relativise et rassure enfants et parents : " Comprendre la question est primordial. Les enfants ont aussi une partie des réponses dans le portfolio qui leur est fourni ".

L’observation, l’analyse et la logique sont requises : " Jamais on ne demandera une définition linéaire d’un carré par exemple. L’enfant devra l’identifier dans une série de dessins. Il devra aussi être capable de comparer des images, de se servir des outils acquis pour résoudre un problème et répondre aux items ".

" Si l’enfant a étudié régulièrement, les révisions seront suffisantes ".

Des épreuves à blanc

Dans les jours qui précèdent la session, les enfants passeront ce qu’on appelle des CEB à blanc, des examens des années passées qui servent d’exercices d’immersion. " Cela permet de se familiariser avec le type de question, les documents et l’ambiance. Ensemble, nous corrigeons les copies et remédions aux derniers manquements ".

Au préalable, les professeurs ont organisé les révisions afin de limiter le stress la veille des épreuves.

L’enfant est-il suffisamment préparé aux questions du CEB ?

Chacun en jugera sur le terrain. En toute logique, les professeurs 5ème et de 6ème année abordent différemment les questions de leurs contrôles afin de développer la logique et la réflexion de l’enfant en vue de l’amener en douceur vers le style " CEB ".

Quoi qu’il en soit, les parents ont aussi un rôle majeur à jouer. Avec les instituteurs et institutrices, ils sont les principaux points de repère pour les candidats au CEB au diplôme de primaire.

Une bonne alimentation, un sommeil réparateur et des pauses détente régulières seront aussi très bénéfiques.

La lecture est primordiale

Le conseil de Monsieur Thierry que tous les enseignants partageront : motiver les enfants à lire… toute l’année, dès la 1ère primaire " Parce que le CEB, c’est avant tout de la lecture " !