Les syndicats libéraux et socialistes actifs dans l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) annoncent dimanche qu'ils déposeront un préavis de grève lundi 28 août, jour de rentrée scolaire. En cause: le décret sur le développement des compétences et l'évaluation des enseignants approuvé par le parlement de la FWB le 19 juillet dernier.

Le préavis de grève couvrira "toute action d'ici à la fin de la législature", préviennent le SETCa-SEL, la CGSP-Enseignement, le SLFP-Enseignement et Appel dans un communiqué de presse commun. "La temporalité et les modalités des actions ne sont, à ce jour, pas encore établies. Elles dépendront surtout de la volonté du Gouvernement de travailler et d'avancer sur le reste de nos revendications", précisent-ils.

Parmi leurs desiderata, on note la réduction de la taille des classes, la valorisation de l'enseignement qualifiant ou encore l'alignement du rythme scolaire de l'enseignement supérieur à celui nouvellement adopté par l'enseignement obligatoire.

Le controversé décret sur le développement des compétences et l'évaluation des enseignants voté le 19 juillet vise à élaborer pour ses professeurs, en particulier les plus jeunes, un plan de développement de leurs compétences professionnelles. En cas de carence ou de mauvaise volonté manifeste à l'issue des formations, une procédure d'évaluation pourra être lancée. Elle implique un plan d'accompagnement individualisé pour chaque enseignant. À l'issue de celui-ci et si aucun progrès n'est constaté, une procédure de licenciement pourra être entamée. Un recours est néanmoins possible.

Les syndicats socialistes et libéraux qualifient ce décret de "déplorable" et le considère comme un "changement de cap désastreux du Pacte pour un enseignement d'excellence". L'application du décret est prévue pour janvier 2024. Le volet "évaluation" n'entrera, lui, en vigueur qu'à la mi-2026.