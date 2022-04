Enseignement : comme se réorienter dans le supérieur ?

Depuis deux ans, la crise sanitaire a bouleversé la vie quotidienne des étudiants. Pour eux, le covid a été un révélateur de la précarité préexistante mais aussi des problématiques d'orientation. Les écoles supérieures le constatent, les étudiants sont relativement nombreux à vouloir changer de cursus. Cours à distance, manque de contact avec les professeurs ou avec d’autres étudiants, prise de conscience, doutes, impossibilité de se préparer, absence de salon et de journées portes ouvertes, sont autant de cause qui peuvent expliquer ce phénomène.

Comment se réorienter ? Quelles sont les possibilités ? Comment aider l’étudiant à rebondir ? On en parle avec Olivier Renders, conseiller d'orientation au CIO de l’UCLouvain, Anne Verwaerde, conseillère au CPFB et Charlotte Belleflamme, conseillère en orientation et réorientation à l'HELHA, Haute Ecole en Hainaut.