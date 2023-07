Enseignement : ces professeurs qui restent dans le cœur de leurs élèves

"J’ai eu deux personnes qui m’ont beaucoup marqué." explique-t-il "Mes deux profs en secondaire, M. Van der Moelen et M. Jadot, qui eux m’ont donné cette passion quand je les ai rencontrés, de simplement donner éducation physique. Et depuis maintenant plus de six ans, je le fais avec passion, grâce à eux qui m’ont un peu donné cette envie de pratiquer, donner et apprendre aux élèves la pratique sportive."