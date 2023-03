Enseignants, aidants proches ou chefs scouts pourront désormais effectuer des actes infirmiers

L'aidant qualifié pourra être un parent, un éducateur, une aide familiale, un enseignant, ou encore un ami. Les actes infirmiers pourront ainsi avoir lieu dans une école, une crèche, un centre de jour, une institution pour personnes handicapées, mais pas dans un établissement de soins.

Durant un camp de vacances, un chef scout pourra donc aider un enfant à repositionner sa sonde gastrique ou donner des injections à un enfant souffrant d'un handicap moteur.

Les enfants diabétiques restent trop souvent absents en raison de la difficulté à trouver des infirmiers pour administrer les injections d'insuline

Pour l'Association du Diabète, la création de ce cadre juridique était une nécessité. "A titre d’exemple, lors d’activités extrascolaires comme les classes vertes, les enfants diabétiques restent encore trop souvent absents en raison de la difficulté à trouver des infirmie.r.e.s disponibles pour administrer les injections d’insuline".

"Ces enfants rêvent d’être simplement comme leurs amis, de pouvoir faire les mêmes activités, sans complications" explique Valérie Heuvelmans, infirmière à l'Association du Diabète.

"C'est positif que ce cadre permette d'accompagner les aidants pour leur permettre de réaliser ces actes en toute sécurité" explique Caroline Legrand, coordinatrice de l'ASBL Jeunes Aidants Proches.

Néanmoins, Caroline Legrand et sa collègue Laura Danloy émettent certaines réserves : "Il faut aussi renforcer la sécurité sociale et les aides à domicile pour soutenir ces familles qui doivent prodiguer des soins récurrents. On ne peut pas toujours continuer à renvoyer aux familles des responsabilités qui sont de l'ordre de professionnels. Il ne faudrait pas que les aidants proches deviennent encore plus vulnérables".