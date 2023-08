Enrique Granados, une carrière et une vie torpillées par un sous-marin allemand

Tout préoccupés qu’ils étaient à se trouver un style, résolument espagnol, tous ces compositeurs se cherchaient un peu. Et que fait un compositeur qui se cherche ? Il observe un peu ce qui se passe autour de lui. Et à l’époque, tous les regards sont tournés vers un lieu, d’où semblait souffler un formidable vent de liberté. On aurait dit que tout y était possible : la tradition y côtoyait la nouveauté, certains puisaient leur inspiration dans la forme classique tandis que d’autres inventaient carrément de nouvelles manières de composer, de faire sonner les orchestres, ou de caresser les pianos. On parle là de compositeurs comme Gabriel Fauré, Paul Dukas, Maurice Ravel, Claude Debussy, Vincent d’Indy ou Camille Saint-Saëns et cet endroit, c’est Paris bien entendu.

C’est donc à Paris qu’Enrique Granados va rencontrer tous ces beaux compositeurs, s’en mettre plein les mirettes et gonfler son inspiration de possible et de liberté. Comme il n’est pas Français, il n’a pas accès au Conservatoire de Paris, il prendra donc des cours avec Charles-Wilfrid de Bériot, le fils de la célèbre Malibran. Bien que Paris était l’endroit idéal pour s’installer et faire carrière pour un compositeur, Granados est catalan et c’est en Catalogne qu’il veut vivre, c’est Barcelone qu’il veut faire résonner de sa musique. Et c’est ce qu’il va faire, d’ailleurs, à partir de 1889, en repartant en Espagne et en y menant une brillante carrière d’interprète et de compositeur.