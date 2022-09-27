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Ukraine - Україна

Реєстрація новонароджених в посольстві | Enregistrement des nouveau-nés à l'ambassade

il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Micha

У вас народилась дитина в Бельгії і вам необхідно зареєструвати її в посольстві України в Бельгії.
Для початку, ви звертаєтесь до своєї комуни, щоб отримати свідоцтво про народження дитини. Потім відправляєте запит на апостиль для свідоцтва про народження в коміну. (Послуга платна). Після треба зробити переклад у перекладача цих документів українською.
Потім ви звертаєтесь до посольства, заповнити заяву на реєстрацію громадянства дитини і передати вищевказаний документ.
За деякий час, ви отримаєте інформування з посольства про повторний візит, на якому вам видають документ про громадянство нашої дитини.
 

 

Enregistrement des nouveau-nés à l'ambassade

Vous avez eu un enfant en Belgique et vous devez l'enregistrer auprès de l'Ambassade d'Ukraine en Belgique. Dans un premier temps, vous vous adressez à votre commune pour obtenir un acte de naissance. Ensuite, il faut faire une demande d'apostille (certification) pour un acte de naissance à la commune (le service est payant). Après cela, ces documents doivent être traduits en ukrainien par un traducteur officiel.

Vous pouvez alors contacter l'ambassade, remplir une demande d'enregistrement de la citoyenneté de l'enfant.

Après un certain temps, vous recevrez des informations de l'ambassade qui vous redonnera un rendez-vous, vous recevrez à ce moment (enfin) un document officiel attestant de la citoyenneté de notre enfant.

 

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