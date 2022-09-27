Реєстрація новонароджених в посольстві | Enregistrement des nouveau-nés à l'ambassade

У вас народилась дитина в Бельгії і вам необхідно зареєструвати її в посольстві України в Бельгії.

Для початку, ви звертаєтесь до своєї комуни, щоб отримати свідоцтво про народження дитини. Потім відправляєте запит на апостиль для свідоцтва про народження в коміну. (Послуга платна). Після треба зробити переклад у перекладача цих документів українською.

Потім ви звертаєтесь до посольства, заповнити заяву на реєстрацію громадянства дитини і передати вищевказаний документ.

За деякий час, ви отримаєте інформування з посольства про повторний візит, на якому вам видають документ про громадянство нашої дитини.

