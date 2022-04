Enquêtes de Louis Theroux : Survivre à la famille la plus détestée d’Amérique + La nuit où tout a basculé

Les signalements de violences sexuelles ayant augmenté ces dernières années, le gouvernement américain a exhorté les universités à appliquer un code de conduite sexuelle plus strict parmi les étudiants. Elles ont désormais le pouvoir d’exclure définitivement ceux qu’ils jugent "responsables". Pour les victimes d’agressions sexuelles, ces nouvelles procédures, qui exigent des niveaux de preuve moins stricts que les affaires pénales, ont permis de donner raison à des accusations qui n’auraient peut-être jamais été entendues par un tribunal. Mais les auteurs présumés estiment que la tentative d’être plus vigilant en matière de viol et d’agression s’est transformée en une réaction excessive qui bafoue les procédures légales et nuit à des personnes innocentes.