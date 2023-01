Enquête sur les Belges et le travail : plus de 80% ne se sentent pas écoutés et reconnus dans leurs besoins !

Auparavant, le travail marquait notre identité ; c’était un structurant social. Mais de plus en plus, on se structure par rapport à son individualité.

Par ailleurs, avec les débats et les polarisations sur l’égalité tant au niveau politique que des institutions, voire dans les entreprises, celles-ci n’osent plus aborder le sujet et en débattre. Selon Martine Clerckx sociologue, co-fondatrice et Societal Strategist de Wide Group, "On met le couvercle. On a une stratégie d’évitement". Par conséquent, en-dessous, la casserole bout ...

Pour Pierre Lucas, patron de l’entité BAO au sein de Cohezio, les entreprises ne l'ont pas compris ! L'enquête montre que seuls 16% des travailleurs se sentent écoutés au sein de leur entreprise. Il y a une discordance entre la tête (le patronat) et le corps (les travailleurs).

Pierre Lucas paraphrase le Chinois Lao Tseu : "Gouverner un pays, (une entreprise), c’est comme éduquer les enfants". En effet, quand un parent est à l’écoute de ses enfants, il comprend ses attentes, ses besoins pour évoluer. Et, dans une fratrie, tous n’ont pas les même attentes. Donc, se sentir écouté, c’est se sentir reconnu dans ses besoins et ses attentes, l’éthique, le sens que l’on met au travail.