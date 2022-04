Enquête sur la guerre en Ukraine : la Belgique met à disposition de la CPI une équipe de la Disaster Victim Identification

Une équipe de la DVI (Disaster Victim Identification) de la police judiciaire fédérale sera bien mise à disposition de la Cour pénale internationale (CPI) pour participer aux enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. Cet envoi se fera sur base volontaire et à condition que la sécurité de l'équipe soit assurée, a confirmé vendredi après-midi le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, après validation des accords conclus avec la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, et la police intégrée.

Les enquêteurs de la DVI, qui ont déjà travaillé en Ukraine dans le cadre du crash de l'avion civil MH-17, seront accompagnés de représentants de la police technique et scientifique, de psychologues de la 'stress team' de la police fédérale, de médecins légistes, d'experts dentaires, d'anthropologues et de démineurs.

Notre pays se doit d'enquêter sur les crimes de guerre

"En concertation avec les alliés européens, on examinera la manière d'organiser au mieux le déploiement de ces experts médico-légaux et sous quelle forme de partenariat", a précisé le ministre de la Justice.

"Nous savons tous qu'il n'est pas évident de poursuivre et de traduire en justice les responsables de crimes de guerre. Mais notre pays se doit d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Ukraine. La communauté internationale a réussi par le passé à poursuivre des monstres tels que Karadzic, Mladic et Milosevic. Même des présidents tels que Charles Taylor au Liberia et Omar Al-Bashir au Soudan n'ont pas échappé aux sanctions. Soyons donc déterminés et traquons, trouvons et traduisons en justice les bourreaux de Bucha et les monstres de Marioupol", a commenté Vincent Van Quickenborne