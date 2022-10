Enquête sur la disparition de Tanja Groen : en 1993, Dutroux était déjà un prédateur, condamné, puis libéré, et qui préparait la cache…

pour de graves faits de séquestrations, enlèvements et viols de mineurs d e moins de 16 ans, commis entre 1983 et 1985.

On ne connaît pas tout son parcours criminel jusqu’à son arrestation en 1996, mais on est sûr d’une chose : avant l’enlèvement de Julie et Melissa, Dutroux a continué à enlever et violer de jeunes filles. Moins médiatisées, trois jeunes slovaques ont été victimes des agissements du Carolo, dont l’une enlevée directement en Slovaquie où il avait coutume de se rendre. Elle avait été entraînée dans sa camionnette…