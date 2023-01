Enquête sur brocante : comment faire "parler" un vieil album photos

Il y a moyen d’en savoir plus et s’il y a moyen, il faut essayer. Nous décidons de poster les vingt photos sur le groupe Facebook "souvenirs et mémoires de Liège". En quelques minutes les réponses fusent. Elles vont permettre de resserrer le cercle de recherche.

Nous postons les photos sur Facebook

Le premier à intervenir, David Docquier, explique que "sur la photo on peut apercevoir le départ de la mortuaire (draps noirs et dorés) au domicile du défunt probablement. Pas encore de funérarium. Et il s’agit du cortège pour aller à l église. Il n y a pas de photos de cimetière." Le même David Docquier identifie le type de cercueil : "cercueil 8 pans liégeois en chêne". Nous ne savions pas qu’existaient des types de cercueils par régions ! L’information est utile puisqu’elle montre que nous sommes bien aux alentours de la Cité ardente.