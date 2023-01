Enquête sur brocante : comment faire "parler" un vieil album photo

Le petit-fils nonagénaire nous explique avoir habité, enfant, chez le grand-père dont nos photos montrent l’enterrement. Son père à lui vivait sur le fleuve et il fallait bien que quelqu’un s’occupe de l’enfant qu’il était. Le grand-père dont il sort une belle photo portait une immense moustache. Ce détail excepté, son petit-fils lui ressemble étonnamment. Pierre Savelkoul était un homme sévère raconte-t-il. "Dur ?" "Oh oui !".

Le grand-père : un homme "très sévère"

Pierrot Savelkoul se souvient qu’il n’aimait pas les carottes et que son grand-père lui avait resservi plusieurs fois de suite une assiette qu’il avait refusée. Au petit-déjeuner : les carottes. A midi : les carottes. Le soir : les carottes. Le lendemain : encore les carottes. Et rien d’autre. A l’école, l’instituteur prend Pierrot à part et lui annonce : "mi fi, ce soir après la classe je rentre avec toi. Je dois parler à ton grand-père". Pierrot Savelkoul ne sait pas ce que les deux hommes se sont dit, mais après la visite de l’instituteur, le grand-père était un peu saoûl et il n’a plus été question de carottes.

Surprise : l’album qui se trouve chez les Savelkoul n’est pas un autre exemplaire du nôtre. Les deux se ressemblent, portent le même cachet de photographe, les photos sont prises au même endroit, mais ce n’est pas le même corbillard et ce n’est pas le même enterrement. "Vous avez une loupe ?" "Oui. Voici." "Regardez l’inscription sur la couronne mortuaire. Il est écrit 'à notre mère'. Votre album est celui de l’enterrement de votre grand-mère." La place de l’album photos acheté en brocante est à côté de celui-ci. Il y est.

* Pierrot Savelkoul est malheureusement décédé quelques jours après notre visite. "Il aimait parler des choses du passé et il était fier" d’avoir participé à notre petite enquête nous a expliqué son fils Jean-Paul. C'est Jean-Paul Savelkoul, occupé à ranger les papiers de son père, qui a retrouvé et nous a communiqué les dates de naissance de ses grands-oncles et la date de décès de son arrière-grand-père Pierre Savelkoul. Cette date est donc aussi, à quelques jours près, celle des photos à l'origine de cette enquête : mai 1958.