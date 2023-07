Enquête publique en cours pour une église orthodoxe à Seraing

Une enquête publique est en cours à Seraing en vue de la construction d’une église orthodoxe de 25 mètres de haut. Le projet est à implanter dans la rue Ferrer et le public a jusqu’au 11 juillet pour faire part de ses remarques.

Le projet n’est pas vraiment neuf. Cela fait plus de 10 ans que la paroisse orthodoxe de Seraing souhaite construire cette église. Son gabarit est important, 25 mètres de hauteur, mais ce n’est pas plus haut que de nombreuses églises catholiques par exemple. Un premier permis avait déjà été accordé au départ du projet mais seul le rez-de-chaussée avait été construit. Aujourd’hui, le projet est plus imposant à l'arrière. Il a donc fallu relancer la procédure pour continuer les travaux.

On peut donc penser que s’il y a contestation, ce ne sera pas nécessairement au niveau urbanistique. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une église mais surtout d’une église mémorial dédiée aux victimes et prisonniers russes de la seconde guerre mondiale. Le projet émane de la Conférence Sainte-Trinité du Patriarcat de Moscou, qui est implantée à Bruxelles mais qui dépend du Patriarche de Moscou, un proche de Vladimir Poutine qui soutient celui-ci sur le sujet de la guerre en Ukraine. Dès lors il pourrait y avoir des réticences d’ordre politique plutôt qu’urbanistique.

D’autant que l’endroit paraît plutôt adapté sur le plan historique. En effet, plusieurs aviateurs soviétiques ont pris le maquis dans les forêts ardennaises durant la seconde guerre mondiale. Certains y sont morts et une sépulture collective dédiée à cinq d’entre eux est implantée au cimetière de Sainte-Walburge à Liège.

Au terme de l’enquête publique, le Collège communal de Seraing devra rendre un avis sur la demande de permis. La Région wallonne devra ensuite trancher.