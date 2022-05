Enquête pour harcèlement à l'UCLouvain: l'université réagit, elle dit vouloir améliorer le soutien aux victimes

L'UCLouvain souhaite "améliorer l'encadrement et le soutien aux victimes de harcèlement". Elle indique s'être récemment engagée dans le cadre de la campagne RESPECT à faire évaluer par une commission d'experts de l'université, le cadre réglementaire et les dispositifs en matière de harcèlement, ce afin de garantir un cadre de travail sécurisant à ses employés et étudiants.