Enquête pour corruption par un pays du Golfe : Eva Kaili comparaîtra devant la chambre du conseil de Bruxelles jeudi

Outre la vice-présidente grecque du parlement européen, Eva Kaili, récemment destituée de son poste, et son compagnon, Francesco Giorgi, assistant parlementaire, figurent aussi l'Italien Pier-Antonio Panzeri, ancien député S&D au parlement européen et directeur de l'ONG Fight Impunity, ainsi que Nicolo Figa-Talamanca, directeur de l'ONG No Peace Without Justice. Tous les quatre sont inculpés et sous mandat d'arrêt.

Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats, fait partie des personnes interpellées. Il a été libéré sous conditions.

Mardi, il a reconnu avoir reçu un versement en espèces de la part de l'ONG Fight Impunity, mais a réfuté toute pratique illégale. Dans cette enquête ouverte depuis plusieurs mois, les policiers soupçonnent le Qatar d'influencer les décisions économiques et politiques du parlement européen, en versant des sommes d'argent importantes ou en offrant des cadeaux de grande valeur à des tiers ayant une position politique ou stratégique significative au sein du parlement européen.