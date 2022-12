Enquête pour corruption : le commissaire européen Schinas défend ses tweets et sa présence au Qatar

Le Conseil (Etats membres) a déjà pris position (pour la libéralisation), mais il manque encore le Parlement pour convenir avec lui d'un nouveau régime de visas pour ces deux Etats.

La commissaire suédoise a défendu mardi une évaluation équilibrée et complète de la Commission, tenant compte dans le cas du Qatar d'une "très bonne coopération dans la lutte contre la pandémie, l'évacuation de personnes vulnérables d'Afghanistan", ou encore "les menaces hybrides sur l'Europe" et "l'alignement" sur la position européenne par rapport à l'invasion russe de l'Ukraine. Une évaluation de la situation des droits humains dans le pays concerné faisait également partie de l'évaluation, et "il était clair (dans cette évaluation) qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine", assure-t-elle.

L'eurodéputé espagnol Adrián Vázquez Lázara du parti Ciudadanos a pour sa part mis en garde lors de son intervention dans l'hémicycle strasbourgeois: "Ceux qui ont corrompu comme ceux qui se sont laissé corrompre, je dis une chose : " Vous allez payer pour ce que vous avez fait." Tôt ou tard, car ici, l’État de droit fonctionne. Ce n’est pas quelques brebis galeuses qui vont jeter l’opprobre sur tout le troupeau."