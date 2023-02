Enquête pour corruption au Parlement européen : Niccolo Figa-Talamanca n'est plus en détention préventive

Des sources judiciaires ont confirmé lundi la remise en liberté d'une des personnes suspectées dans le cadre de l'enquête belge sur des faits présumés de corruption et d'ingérence autour du Parlement européen. Il s'agit de Niccolo Figa-Talamanca, de l'ONG "No Peace Without Justice".

Le journal L'Écho avait révélé l'information dès vendredi. La détention préventive du prévenu avait été prolongée par la chambre du conseil le 26 janvier, mais le juge d'instruction a entre-temps estimé que cette détention n'était plus justifiée. Niccolo Figa-Talamanca avait été écroué début décembre, en même temps que l'eurodéputée Eva Kaili, le compagnon de celle-ci et assistant parlementaire Francesco Giorgi et l'ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui apparait comme la figure-clé dans ce dossier. L'Italien a entre-temps obtenu le statut de "repenti".