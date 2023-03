Enquête pour corruption au Parlement européen : Marc Tarabella reste en détention préventive

"Nous continuerons à nous battre pour faire sortir un innocent de prison car je le rappelle, Marc Tarabella est innocent", réagit son avocat, Maxim Töller. "Il n’a rien à se reprocher et n’a jamais reçu d’argent ou de cadeaux en échange de ses opinions. La durée moyenne d’une détention dite préventive en Belgique est d’un peu plus de trois mois mais trois mois en prison pour un innocent sont certainement bien plus longs que pour un coupable."

Il ajoute : "Le fait que cette situation repose sur des accusations intéressées est difficile à accepter, c’est évident." L’avocat précise que le bourgmestre d'Anthisnes va être transféré dans une prison plus proche de son domicile "afin de se rapprocher de sa famille".