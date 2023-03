Enquête pour corruption au Parlement européen : Marc Tarabella et Eva Kaili restent en détention

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a de nouveau décidé de garder l’eurodéputé Marc Tarabella et Eva Kaili en détention préventive. Pour rappel, le socialiste belge est soupçonné de corruption au Parlement européen. Il a été inculpé en février pour corruption publique, blanchiment et appartenance à une organisation criminelle dans l’enquête sur des soupçons d’ingérence du Qatar et du Maroc dans les décisions du Parlement européen, a annoncé le parquet fédéral. C’est le quatrième inculpé à être écroué dans ce dossier.

"Dans le cadre d’une enquête à grande échelle menée par le Parquet fédéral relative à des faits présumés d’organisation criminelle, corruption et blanchiment, E.K. (Eva Kaili) et M.T. (Marc Tarabella) ont comparu le 28 février dernier devant la chambre de mise en accusation près la cour d’appel de Bruxelles. La détention préventive de ces deux suspects a été prolongée respectivement de deux et un mois", a communiqué le Parquet fédéral belge.