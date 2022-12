Enquête pour corruption au Parlement européen : le parquet fédéral en appel contre la surveillance électronique de Nicolo Figa-Talamanca

Concernant Eva Kaili, l’affaire a été reportée au 22 décembre, contrairement aux trois autres prévenus, qui ont vu leur détention provisoire être prolongée d’un mois par la chambre du conseil, même Nicolo Figa-Talamanca, placé sous bracelet électronique.

Les avocats de Francesco Giorgi et Pier Antonio Panzeri, maîtres Laurent Kennes et Pierre Monville, n’ont pas encore fait savoir s’ils allaient faire appel de la décision. Ils ont décidé de ne pas faire de déclaration à la presse pour le moment. Maître Kennes a exprimé son mécontentement concernant la quantité d’informations sur l’enquête parues dans la presse.

Ce jeudi, les journaux Le Soir et Knack évoquaient des aveux de Francesco Giorgi, le compagnon d’Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, désormais suspendue. L’homme aurait indiqué être impliqué dans une affaire de corruption et d’ingérence de la part du Maroc et du Qatar. Il aurait également déclaré que Pier Antonio Panzeri, ancien député européen italien, était à la tête de l’organisation présumée. "Je constate que la presse a plus d’informations que les avocats, a fustigé Me Kennes, soulignant qu’il s’agissait d'"une violation du secret de l’instruction." De son côté, le parquet fédéral regrette également les fuites dans la presse, ajoute son porte-parole.