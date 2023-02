Enquête pour corruption au Parlement européen : Eva Kaili, Antonio Panzeri et Marc Tarabella restent en prison

"Notre cliente est dans une situation très difficile. Elle est séparée de son enfant depuis plus de deux mois", a expliqué Me Sven Mary. "Elle n’est pas seulement la vice-présidente du Parlement européen, elle est aussi une femme et il ne peut être fait d’elle une sorte de symbole".

Quant à Marc Tarabella, il était présent à l’audience de la chambre du conseil, avec son avocat. Ce dernier a plaidé la remise en liberté de son client, sans conditions, et a répété qu’il était innocent. "Il n’y a actuellement rien dans le dossier qui justifie que M. Tarabella soit sous mandat d’arrêt", a déclaré Me Maxim Töller.