Enquête interne au sein de bpost : une affaire qui pourrait lui coûter 3000 emplois et beaucoup d’argent, d’après Michel Ernst, stratégiste à la banque CBC

"C’est la grande force de bpost, c’est son fameux réseau de distribution qui est non seulement un réseau qui touche les grandes villes, c’est facile, c’est souvent là que les concurrents sont le plus présents, mais qui touche également le moindre village de campagne. Mais ça requiert évidemment un volume d’emplois important, donc ça pourrait être quelque chose de très important dans la balance pour bpost et pour l’emploi, tout simplement", développe Michel Ernst.

Par ailleurs, l’entreprise a vivement déploré la décision prise par le gouvernement lors du dernier conclave budgétaire de raboter de 50 millions le subside annuel consacré à la distribution de la presse, qui s’élève à près de 170 millions d’euros.