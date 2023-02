Enquête en France sur les accusations d'un lobbyiste visant le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi

Dans cette plainte, leur client dénonce son arrestation en janvier 2020 au Qatar où il s'était installé trois mois auparavant pour en assurer le lobbying.

Il affirme y avoir été incarcéré pendant six mois et torturé, puis assigné à résidence et finalement autorisé à en partir en novembre de la même année, après avoir signé un protocole de confidentialité dans lequel il s'engageait à ne pas divulguer des documents "sensibles" sur Nasser Al-Khelaïfi.

Il pourrait s'agir de vidéos intimes du patron du PSG avec sa maîtresse et de conversations contenues dans un téléphone lui ayant appartenu avec Jérôme Valcke (Fifa) et l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, liées à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar ou à l'attribution de droits TV, selon une note de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Les avocats de M. Al-Khelaïfi n'ont pas souhaité s'exprimer, rappelant qu'ils étaient soumis au secret professionnel.