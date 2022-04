Enquête de santé de l'institut Sciensano : la proportion des personnes (très) satisfaites de leur vie a augmenté

L'indice "" s'est considérablement amélioré en mars dernier par rapport à décembre 2021, selon la dixième enquête de santé de l'institut Sciensano, diffusée jeudi. Celle-ci a été réalisée après le passage en code jaune.

La proportion des personnes (très) satisfaites de leur vie est passée de 66 à 83%. L'enquête montre également une baisse de la prévalence des troubles anxieux et dépressifs, passant respectivement de 24 et 21% en décembre, à 19 et 16% en mars. "S'il s'agit bien là d'un progrès, nous sommes encore loin des chiffres pré-pandémiques (11% et 9,5% en 2018)", relève tout de même Sciensano.

Le Covid-19 n'est plus au cœur des craintes, les sujets qui préoccupent plus fortement les Belges sont les prix de l'énergie (68% des sondés), la guerre en Ukraine (60%) et le changement climatique (43%). Le Covid-19 est un sujet de préoccupation principale pour 19% des plus de 13.000 répondants et répondantes.