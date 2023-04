Enorme : Tom Cruise chante (mal) Hakuna Matata en Pumba dans une séquence d’anthologie

Ça y est, la toute dernière du Late Late Show de James Corden. On y a eu un ultime Carpool Karaoké où Adele a inversé les rôles, il y a eu des confidences de Harry Styles sur la possibilité d’une reformation de One Direction et un moment assez dingue avec Tom Cruise qui avait déjà, pour le programme, revisité sa carrière dans un sketch fou (malheureusement plus disponible) et emmené un Corden terrifié dans un avion de chasse pour la sortie de Top Gun : Maverick.

Cette fois, c’est James Corden qui propose un défi à Tom Cruise : jouer sur scène, devant un vrai public, dans la comédie musicale Le Roi Lion. Dans la vidéo, on le voit donc entrer dans la salle, déguisé en rhinocéros, au milieu du public et chanter Hakuna Matata en Pumba avec un beau sens de l’autodérision (voir à 10’10 les noms sur la loge qui font référence au besoin de Tom Cruise de paraître toujours seul en tête d’affiche). La vidéo se conclut par une chanson célébrant de manière volontairement ridicule la bromance entre Tom Cruise et James Corden.