Énorme surprise à la Coupe du monde : l’Australie terrasse le Danemark et file en huitièmes !

Première énorme surprise dans ce Mondial ! En manque d’idées depuis son entrée en lice, le Danemark n’est pas parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les Danois se sont inclinés face à l’Australie mercredi (1-0) alors qu’une victoire était indispensable pour accéder au tour suivant. Citée parmi les outsiders, la Danish Dynamite n’a jamais assumé son statut et laisse filer les Socceroos en 1/8 de finale.

Dans un stade Al-Janoub étonnamment silencieux, le Danemark, équipe surprise du dernier Euro, domine l’Australie sans pour autant malmener son adversaire en première période.

Dès qu’ils accélèrent, les Danois mettent en difficulté les Socceroos, à l’image de l’ex-Genkois Mæhle, au four et au moulin en début de partie. Les accélérations ne se font cependant que trop rares. Comme face à la Tunisie et la France (même s’il y avait du mieux contre les Bleus), la Danish Dynamite paraît en manque d’idées, incapable de faire la différence. D’autant plus qu’en face, l’Australie ne pense qu’à défendre et le fait plutôt bien.

En deuxième mi-temps, c’est… l’Australie qui sort petit à petit de sa boîte et à l’heure de jeu, les Socceroos créent la surprise en ouvrant le score via Mathew Leckie, qui s’offre un petit festival avant de tromper Schmeichel (1-0, 60').

Abattus, les Danois ne reviendront jamais dans la partie face à des Australiens qui avaient tout simplement plus l’envie de gagner que leurs adversaires. Grâce à cette fantastique victoire, les Socceroos prennent la deuxième place du groupe D derrière la France, qui s'est inclinée face à la Tunisie avec son équipe B (1-0).