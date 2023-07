Enorme exploit des U20 belges à l’Euro de basket : ils remontent 17 points et vont en demi-finales

Gigantesque exploit de notre équipe nationale U20 de basket ! Dominée dans tous les compartiments du jeu en 1e mi-temps, elle a brillamment renversé la tendance après la pause pour entériner une remontada incroyable, crucifier la Lituanie et filer en demi-finale de l’Euro U20.

Et pourtant, on l’a dit, rien ne prédestinait ces Belges à l’emporter, tant ils avaient montré un triste visage en 1e mi-temps. Incapables de tenir tête au jeu physique lituanien, ils étaient rentrés au vestiaire la tête basse, menés de 17 points et donc virtuellement éliminés (33-50)

Mais comme parfois en basket, la pause (et le passage en défense de zone qui a suivi) a ravivé la flamme et permis aux Young Lions de complètement renverser la rencontre. La suite ? Une 2e mi-temps bien meilleure, ponctuée par une remontada trois étoiles (77-71). Grand artisan de cette belle victoire ? Thijs De Ridder, auteur de 12 de ses 16 points dans le 3e quart, Siebe Ledegen, encore une fois omniprésent (15 points, 5 rebonds, 5 assists) et un Sean Pouedet en mode Chris Paul (8 assists).

Voilà donc ces Young Lions renversants en demi-finale. Ils y affronteront Israël, tombeuse de l’Allemagne. Pour arracher une place en finale ? Au vu de la confiance accumulée en quart, rien ne semble plus impossible…