Énorme bataille d'eau sur le plateau de "C à vous" avec Nagui et Bruno Guillon

Nagui et Bruno Guillon vont lancer un nouveau jeu intitulé "Votre vie en jeux" à découvrir le samedi 1er avril à 21h10 sur France 2.

Ils sont venus présenter ce nouveau programme sur le plateau de l'émission "C à vous" sur France animée par Anne-Elisabeth Lemoine.

Alors que l'équipe de "C à vous" était en train de questionner le duo Nagui/Bruno Guillon, les deux compères ont décidé d'amener avec eux des pipettes remplies d'eau.

A chaque réponse, l'animateur de "Taratata" et l'animateur de "Chacun son tour" ont utilisé les pipettes pour arroser Anne-Elisabeth Lemoine ainsi que l'équipe de l'émission de France 5.

Le plateau s'est transformé en une bataille d'eau générale entre les protagonistes. Anne-Elisabeth Lemoine réagit en indiquant : "Ah les salauds !".

Elle ajoute en regardant Nagui : "J'en ai plein partout, c'est ça".

Nagui répondant : "Non non ça passe crème. On voit juste qu'il a beaucoup plu."

Anne-Elisabeth Lemoine aura le dernier mot en ajoutant : "C'était une bonne idée d'apporter des poires à lavement pleines d'eau...".

Découvrez les images de la bataille d'eau ci-dessous :