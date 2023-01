Enora Malagré : "La vie m'a prouvé qu'on pouvait en avoir plusieurs"

Enora Malagré est actuellement au théâtre en compagnie de Bruno Madinier dans la pièce "Derrière le rideau".

Pour le 6-8 sur La Une, la comédienne de 42 ans nous en dit plus sur cette pièce : "Au début, on a l'impression que c'est un couple, qu'on se sépare alors que c'est un duo qui répète une pièce de théâtre. C'est les coulisses d'une pièce de théâtre, c'est drôle et émouvant."

Si on vous parle d'Enora Malagré, vous pensez à quoi ? Beaucoup ont encore une image négative de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Enora Malagré dévoile qui elle est vraiment : "Beaucoup de sensibilité, beaucoup de positivité. Je suis très optimiste, tenace, je ne lâche rien, je suis confiante en la vie. La vie m'a prouvé qu'on pouvait en avoir plusieurs. Je n'ai pas peur de grand-chose."

Enora Malagré a subi beaucoup de critiques par le passé, elle raconte avoir pensé à arrêter les médias : "J'ai pensé à ça au moment du cyclone de Touche pas à mon poste, ce n'est jamais agréable de recevoir des critiques de gens qu'on ne connais pas mais on n'est pas à l'usine. Il faut avoir les pieds sur terre. On fait des métiers de gens très privilégiés, on gagne bien notre vie pour un boulot très gérable."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision ainsi que le monde people, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.