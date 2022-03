Énola et Valentine de The Voice Belgique se confient sur leurs plus gros challenges dans l’émission

Comme Alec et Roxane avant elles, Énola et Valentine, qui ont toutes deux suivi des cours de chant, se sont prêtées au jeu de l’analyse de leurs prestations. Elles ont ont comparé leur blind avec leur premier live afin de déterminer quel avait été leur plus gros challenge.

Les deux talents ne remettent pas en cause leurs techniques de chant, mais plutôt des gestes mécaniques à suivre ou à éviter. La protégée de Christophe Willem avait séduit au blind sur une reprise d’Angels Like You de Miley Cyrus. Mais à le refaire, elle aurait changé son attitude sur scène : "C’est assez bizarre parce qu’il y a des trucs que je faisais avant et que je ne fais plus maintenant, par exemple les grimaces […] donc dès que je les regarde, cela me dégoûte un peu". Des grimaces qu’elle a transformées en sourires sur sa reprise de Drivers Licence d’Olivia Rodrigo, après avoir été volée par son nouveau coach aux KO. "J’étais choquée, surprise et heureuse" se souvient-elle.

De son côté, la jeune namuroise et talent de Typh Barrow avait impressionné sur sa reprise de Je l’aime à mourir de Francis Cabrel. Accompagnée une nouvelle fois de son piano, elle a remis le couvert avec un cover du titre Another Love de Tom Odell. "Les KO c’était le piano le plus difficile à gérer avec le regard des caméras, au live c’était plutôt ne pas tomber avec ma robe. J’ai failli me planter sur l’escalier" révèle-t-elle.