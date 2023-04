ENNY, la nouvelle tête qui fait trembler le rap londonien

En ce printemps, près de deux ans après la sortie de son premier projet, Under Twenty Five, ENNY a grandi mais conserve sa même recette pour We Go Again. L’Anglaise vole au-dessus des instrus avec une facilité déconcertante, jetant au passage quelques pavés sur les traditions ou l’appropriation culturelle, déchargeant ses sentiments sur ses feuilles de notes et invitant, comme une évidence, l’éminemment bon Loyle Carner pour un featuring de classe mondiale. L’évolution d’ENNY est exponentielle et elle ne compte pas s’arrêter là, comme elle le fait comprendre sur No More Naija Men : "Cause I ain’t 'bout to serve the main course. This a taster"(NDLR : Je ne sers pas encore le plat principal, c’est un amuse-bouche). Vous êtes prévenus : faites de la place pour la pièce de résistance parce qu’ENNY ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !