Ennio Morricone, maestro de la B.O, se raconte dans un documentaire

"Ennio m’apprend toujours des choses" souffle Springsteen dans ce film, présenté à la Mostra de Venise en 2021. Le "Boss" raconte, qu’adolescent, il court acheter sa première bande-originale après avoir vu "Le bon, la brute et le truand", mis en scène par Sergio Leone et mis en musique par Morricone.

"Ennio", qui a nécessité cinq ans de tournage et plus de 70 interviews, ne se focalise pas sur le tandem Leone-Morricone — six films alors que le compositeur a signé plus de 500 partitions pour le cinéma — mais aborde évidemment cette association légendaire.

Quand Leone, qui prépare "Pour une poignée de dollars", se rend chez le musicien pour le démarcher, ce dernier le reconnaît. Ils ont été à l’école ensemble.