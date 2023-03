“Ennemi public“ saison finale : découvrez les deux premiers épisodes ce soir sur La Une

La très attendue dernière saison d’Ennemi public est à découvrir ce soir sur La Une. Les deux premiers épisodes seront diffusés à partir de ce 12 mars à 20h50. L'intégralité de la série est également disponible dès ce 12 mars sur Auvio !

Que va-t-il se passer pour Chloé, Béranger, Lucas et tous les autres personnages qui nous font vibrer depuis plusieurs années ? C’est ce que vous allez découvrir dans la dernière saison d’Ennemi Public, l’un des plus grands succès des séries belges. Un dénouement très attendu par le public qui s’articule en 6 épisodes de 52 minutes. Écrite par Gilles de Voghel, Matthieu Frances, Christopher Yates et Chloé Devicq, la troisième saison se concentre sur la résolution des intrigues principales mais vous apportera aussi son lot de retournements de situation et de nouvelles questions.