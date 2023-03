“Ennemi public” : retour sur le parcours de Guy Béranger, le psychopathe de la série

La série démarre avec la mise en liberté conditionnelle de Guy Béranger après 20 ans de prison. Condamné pour avoir assassiné 5 enfants, ce psychopathe est relâché et accueilli par les moines de l’abbaye de Vielsart. Les villageois se montrent très réticents face à cette nouvelle et sont prêts à tout pour se débarrasser de l’ennemi public numéro un. Lorsqu’en plus, des enfants sont retrouvés morts dans le village, tous les regards se tournent vers Béranger.

Que raconte la saison 3 ?

"Alors que Chloé cherche encore désespérément sa petite sœur Jessica, la police découvre la trace de Paul Van Acker dans une région que Béranger semble bien connaître. À Vielsart, Béranger joue au moine parfait. Mais, poussé par ses pulsions, il profite de chaque instant pour se rendre au village et y repérer qui, parmi les enfants, sera sa prochaine victime. Seul Lucas semble en mesure de le stopper, avant qu’il ne soit trop tard."