"Ennemi public" : la saison finale de la série belge culte bientôt sur La Une

Cette saison 3 sera l'occasion de rencontrer de nouveaux personnages, comme Catherine et ses enfants, Tim et Lucie, qui vont entrer dans la vie de Patrick ou encore de Thomas, un jeune inspecteur de la police locale qui se retrouve parachuté sur l’enquête aux côtés de Chloé. Le public fera également plus ample connaissance avec les parents de l'inspectrice et sa sœur Jessica, et découvrira la complexité de leurs relations.

Mais qui dit saison finale, dit adieux à Chloé, Lucas, Béranger, Michaël, Patrick, Jessica … tous ces personnages forts qui ont marqué le public depuis de nombreuses années maintenant. Quitter ces personnages fictionnels, c'est aussi quitter les comédiens et comédiennes qui les incarnent avec talent. Stéphanie Blanchoud, Angelo Bison, Clément Manuel, Pauline Etienne, Philippe Jeusette et Jean-Jacques Rausin sont tous de retour pour clore le chapitre.

Les auteurs de la série racontent comment ils vivent la fin de cette grande aventure :