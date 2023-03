"Ennemi public" : hommage aux comédiens décédés

Né à Liège en 1966, Philippe Jeusette a fait ses armes à l'Institut national supérieur des arts du spectacle (Insas) de Bruxelles, dont il est sorti diplômé en 1987. Il a enchaîné les rôles au théâtre mais a également fait carrière au cinéma, jouant notamment dans plusieurs films des frères Dardenne ("Le silence de Lorna", "Deux jours, une nuit", "L'Enfant" et "La fille inconnue") et de Joachim Lafosse ("L'économie du couple").

Décédé d'une crise cardiaque en 2022, Philippe Jeusette venait de terminer le tournage de la saison finale d'Ennemi public. Matthieu Frances, auteur et réalisateur de la série, se souvient de lui :

Philippe est éternel par tous les grands rôles qu’il a interprété et, plus modestement, à travers Patrick Stassart, le plus humain des personnages d’Ennemi Public.

Il continue : "Parler de Philippe est toujours compliqué, douloureux. Non seulement parce qu’il a fait partie de nos vie depuis près de 10 ans, mais surtout parce qu’il était devenu, au fil des ans, un ami très proche. Le Philippe qu’on a connu était devenu presque indissociable de Patrick, son personnage dans la série : un cœur immense dans un corps fatigué, usé par des années de planches et de plateaux. Un géant aux pieds d’argile. Un immense acteur et partenaire de jeu et un ami toujours anxieux de savoir si nous allions bien, si nous étions heureux."