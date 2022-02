Enlisement des négociations sur la revalorisation salariale des policiers : plusieurs actions prévues, dans les aéroports notamment

L'accord, qualifié d'"historique", intervenu entre les syndicats policiers SNPS et SLFP et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, comprend une augmentation salariale structurelle de 5%, qui devrait être mise en oeuvre pour plus de 48.000 policiers à partir de janvier 2023.

"Cela se traduira par une augmentation linéaire de 1.000 euros brut par an non indexé", soit une augmentation oscillant entre 44 euros et 74 euros pour une grande partie du personnel opérationnel, avait chiffré la CGSP.