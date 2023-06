Enlacer pour apaiser et soigner : Madline a fait de la câlinothérapie son métier

"Tu sais ce que je ressens là ? Tout l’amour qu’il me manque." Lionel, blotti dans les bras de Madline, fait le plein d’affection. Leur relation n’a rien de romantique : Madline est sa câlinothérapeute. Cette Bruxelloise a toujours aimé donner et recevoir des câlins. Convaincue de leurs bienfaits, elle a décidé d’en faire son métier.

Tout a commencé lorsque son ancien compagnon lui parle de "cuddle parties" : un concept de fêtes venu des États-Unis où les fêtards/participants se donnent des câlins. N’en trouvant pas en Belgique, Madline décide d’en organiser une elle-même à Bruxelles. C’est un succès. Elle découvre alors le métier de câlinothérapeute et décide de se former. Aujourd’hui, elle est l’une des seules câlineuses professionnelles de Belgique.

"Avec la câlinothérapie, on va venir essayer d’apaiser le système nerveux central pour apporter du bien-être et de la douceur à la personne qui en a besoin", explique-t-elle. Durant une session d’une heure, Madline va établir un contact physique doux et lent avec son patient. La clé : être à l’écoute, y aller à son rythme et surtout respecter l’autre et son consentement. "Le nombre de fois où je réalise pendant une séance que quelqu’un à un sourire béat, ou que moi-même j’ai un sourire béat, c’est juste merveilleux", confie-t-elle.