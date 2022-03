EnjoyPhoenix va ouvrir un pop-up store Leaves and Clouds en Belgique

La youtubeuse française EnjoyPhoenix qui a élu domicile en Belgique depuis 2 ans va ouvrir un pop-up store de sa boutique éthique Leaves and Cloud dans la capitale de notre plat pays.

Vous la connaissez forcément, c’est une des youtubeuses francophones les plus connues, Marie, de son nom de scène EnjoyPhoenix, est arrivée en Belgique voilà deux ans pour venir s’installer avec son compagnon (oui, c’est un vieux mot) Henri PFR.

Depuis des années, elle nous régale de ses vidéos qui ont bien évolué, comme elle. L’accent est mis de plus en plus sur une consommation éthique et respectueuse de l’environnement. Elle a d’ailleurs développé sa boutique en ligne Leaves and Clouds qui travaille en partenariat avec de nombreuses marques qui prennent la peine de créer des produits respectueux de la santé et de la planète.

Elle a proposé récemment à son public français un pop-up store pour sa seconde boutique HonestMind, tournée vers la mode éthique et elle annonce sur Instagram que le pop-up store Leaves and Clouds aura lieu à Bruxelles, dans la verrière de Mieu Conceptstore du 1er au 3 avril.

Infos pratiques :