"Enjeux Humains", la nouvelle exposition de la Cité Miroir qui interroge l’état des Droits Humains

Les dessins de Vadu, Kroll, Plantu et beaucoup d’autres sont à voir en ce moment à la Cité Miroir.

L’exposition, intitulée "Enjeux Humains", rassemble des dessins de presse belges et internationaux avec pour objectif d’interroger l’état des droits Humains ici et ailleurs.

" Comme le dit Plantu, les dessinateurs de presse sont des baromètres de la démocratie. Dans un pays où il est impossible de publier une caricature qui va se moquer du dirigeant, vous pouvez être certain qu’il y a beaucoup d’autres choses que vous ne pouvez pas faire ! " souligne le dessinateur Pierre Kroll.

L’exposition rassemble une centaine de dessins. Elle les met en scène dans un parcours qui s’articule autour de huit articles fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits Humains qui fêtera, en décembre, ses 75 ans. De manière ludique, mais aussi engagée, elle montre l’importance de ce texte, mais nous invite aussi à aller de l’avant en abordant de nouveaux droits comme ceux liés à l'environnement ainsi qu'au numérique.

" On a tous un style de dessin différent, mais aussi des points de vue différents. Ce qui nous rassemble c’est de défendre ces droits de l’Homme, mais chacun a sa manière de regarder ces sujets en fonction du pays où il vit, d’où il vient. C’est cette diversité de point de vue qui fait que parfois ça converge et parfois pas et qui permet d’éveiller les consciences " explique le dessinateur Kak, président de Cartooning for Peace.

Organisée par le Centre d’Action Laïque et de Cartooning For Peace, un réseau international de dessinateurs de presse qui promeut les libertés fondamentales et la démocratie elle à voir jusqu’au 28 janvier prochain.